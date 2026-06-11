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  6. Massiver Ärger beim SV Leonberg/Eltingen wegen Park-Regelung

Sportler müssen zahlen Massiver Ärger beim SV Leonberg/Eltingen wegen Park-Regelung

Sportler müssen zahlen: Massiver Ärger beim SV Leonberg/Eltingen wegen Park-Regelung
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Dass das Parken bei den Sportplätzen nur noch 2,5 Stunden gratis sein soll, bringt viele Mitglieder des SV Leonberg/Eltingen auf die Palme. Foto: Simon Granville

Bei der Delegiertenversammlung des Sportvereins wird der neue Geschäftsführer Michael Dehn präsentiert – doch ein Vorhaben der Stadtwerke sorgt für deutliche Worte.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Viele Gute Nachrichten und ein Ärgernis hatte der SV Leonberg/Eltingen auf seiner Delegiertenversammlung zu verkünden: Die Finanzen im mit 5166 Mitgliedern größten Verein der Stadt Leonberg sind geordnet, es gab einige sportliche Erfolge, ein neuer Geschäftsführer wurde vorgestellt – doch die künftige Parksituation in der Badstraße lehnt der Sportverein rigoros ab.

 

Das Vereinsergebnis für das Jahr beträgt rund 126.000 Euro und übertrifft den Planungsansatz um gut 50.000 Euros, sodass der SV etwa 56.000 Euro Schulden getilgt hat. „Der Fünf-Jahres-Plan bei der Sportwelt beginnt zu greifen“, sagte Vorstandsmitglied Matthias Groß, „wir befinden uns auf einem guten Weg.“ Das vereinseigene Sportstudio hatte aufgrund der Corona-Pandemie kurz nach der Eröffnung rote Zahlen geschrieben. 2025 wurde die Sportwelt noch mit 71.000 Euro vom Hauptverein unterstützt. „Im Juli 2025 haben die Tilgungen für das Darlehen begonnen“, versprach Groß.

Sportler zahlen womöglich 150 Euro

Was der Führungsriege des Clubs dagegen so sauer aufstieß wie warmer Champagner war die künftige Parkraumbewirtschaftung durch die Stadtwerke Leonberg in der Badstraße bei den Sportplätzen. Vorgesehen ist, die Parkscheibenregelung (acht Stunden frei parken) abzuschaffen, dafür eine Kennzeichenerfassung zu installieren und die Gratis-Parkdauer auf 2,5 Stunden zu beschränken. „Das lehnen wir ab“, kritisierte Groß, „das empfinden wir für einen Schlag ins Gesicht für den Sport.“

SV-Vorstandsmitglied Matthias Groß (re.) mit Oberbürgermeister Tobias Degode im Leonberger Sportzentrum Foto: Andreas Gorr

Hintergrund: Fürs Training benötigen etwa Fußballer und Football-Spieler mehr Zeit als zweieinhalb Stunden, weshalb sie bei jeder Übungseinheit bezahlen müssen – bei neun Monaten Trainingsbetrieb mit drei Einheiten pro Woche würde das zwar keinen Sporttreibenden in den Ruin stürzen, aber doch ein Stück weit belasten. Wer bis zu 3,5 Stunden parkt, zahlt 1,50 Euro, das macht bei 100 Trainingseinheiten pro Jahr immerhin 150 Euro – zusätzlich zum Vereins- und einem möglichen Abteilungsbeitrag.

„Das wollen wir nicht akzeptieren“, betonte Groß, der auch schon bei OB Tobias Degode vorgesprochen hat. Die Zeichen, die von der Verwaltung ausgehen, stimmten den SV’ler missmutig. „Ich rechne nicht damit, dass die Parkscheibenregelung, die wir für sinnvoll halten, bestehen bleibt.“ Heftige Kritik an der Neuregelung kam auch aus den Abteilungen, vor allem vom Fußball und Football sowie der Sportwelt. Immerhin: Wer ein Ehrenamt beim Club innehat, dessen Kfz-Kennzeichen wird hinterlegt, sodass für diese Gruppe keine Kosten anfallen.

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Womöglich wird der Zankapfel auch Michael Dehn betreffen, der den Delegierten vorgestellt wurde – er wird am 1. Juli den Posten des Geschäftsführers von Carsten Nestele übernehmen, der seit September 2023 im Amt war und künftig bei der Stadt Böblingen arbeitet. Dehn, 34 Jahre alt, verheiratet und seit Kurzem Vater, war zuletzt Geschäftsstellenleiter der SG Stern in Sindelfingen, davor arbeitete er als Geschäftsführer bei den TSF Ditzingen und der TSG Öhringen. Michael Dehn absolvierte darüber hinaus berufsbegleitend ein Sportmanagement Masterstudium an der Uni Bayreuth.

Die Cheerleader Golden Bites sind fester Bestandteil eines jeden Football-Spiels der Leonberg Alligators. Foto: Andreas Gorr

Nicht nur Dehn ist ein neues Gesicht beim SV Leonberg/Eltingen, sondern auch Rebecca Wurst und Philipp Niebling. Die Vereins-Trainees wurden in den nun sechsköpfigen Vorstand gewählt. „Beide kamen auf uns zu und äußerten den Wunsch, mehr Verantwortung zu übernehmen“, erzählte Matthis Groß, „das ist ein tolles Signal, wenn junge Menschen sich einbringen wollen.“ In der Vereinsspitze sind zudem Matthais Groß und Michaela Feller (beide gewählt bis 2027) sowie Markus Ensmann und Thorsten Talmon, die im Amt bestätigt wurden.

SV-Turnerinnen in Liga drei

Der SV Leonberg/Eltingen durfte zudem einige Erfolge verkünden. Die Geräteturnerinnen sind in die dritte Bundesliga aufgestiegen, die Cheerleader-Truppe Bitty Bites wurde Dritte bei den Landesmeisterschaften und nimmt an den deutschen Meisterschaften teil, die Footballer der Alligators führen die Regionalliga an und im Handball feierten die Damen 1 den Aufstieg in die Oberliga, die Damen 2 in die Landesliga. Wäre da nicht dieses Parkplatz-Thema, könnte man behaupten: Bei SV herrscht Zufriedenheit.

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