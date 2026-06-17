Sportliche Geschwister aus Fellbach: Die zwei zweitbesten Torschützen hören immer noch gern „Die drei ???“

Auf dem Handballfeld haben die Brüder Ferdinand und Konstantin Würmle vieles gemein: Sie spielen beide auf der linken Außenposition und zeichnen sich als sichere Siebenmeterschützen aus – Konstantin, mit 19 Jahren der um eineinhalb Jahre Jüngere, beim TSV Schmiden II, und Ferdinand, 21, beim TV Oeffingen. „Bei uns macht jeder sein eigenes Ding“, sagt Konstantin Würmle. Auch, weil keiner dem anderen auf dem Spielfeld den Platz wegnehmen will. In der A-Jugend sei das krass gewesen. Die Nummer eins auf Linksaußen war seinerzeit in der Regionalliga Lino Klein und die Nummer zwei Ferdinand Würmle. „Ich bin halt mitgefahren. Das waren auch coole Erlebnisse“, sagt Konstantin Würmle mit stoischer Gelassenheit.