Warum nicht mehr jeder auf dem Fußballplatz am Silberweg kicken darf

Sportplatz in Böblingen

Seit der Sportplatz nahe der S-Bahnstation Goldberg in Böblingen saniert wurde, gelten andere Regeln. Die Stadt erklärt, weshalb das so ist.

Anke Kumbier 17.03.2025 - 10:57 Uhr

Der Fußballplatz am Silberweg in Böblingen hat im vergangenen Jahr einen neuen Kunstrasen bekommen. Seit der Sanierung steht der Platz der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung. Das stößt auf Kritik. SPD-Stadtrat Enzo Gaeta hakte in einer Ausschusssitzung nach und auch Schüler des Albert-Einstein-Gymnasiums konfrontierten Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) bei einer Podiumsdiskussion mit der Frage, warum dort nur noch Vereinsmitglieder trainieren dürfen.