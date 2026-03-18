Die Polizei ermittelt wegen einer zerstörerischen Fahrt auf dem Sportgelände „ Am Wäschbach“ in Leonberg-Höfingen: Der Schaden ist enorm.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer ist in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, auf dem Sportplatzgelände in Höfingen unterwegs gewesen. Dabei beschädigte er den Hybridrasen des Fußballfeldes. Außerdem wurden ein Geländer am Fußballfeld sowie ein Flutlichtmast beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall auf dem Sportplatzgelände in der Straße „Am Wäschbach“ geben können.

 

Der Schaden ist hoch

Es entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, mögen sich an das Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52/ 60 50 oder per Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de wenden.