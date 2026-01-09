Sportpolitik in Fellbach Zwei Seiten der Medaille: Landespolitiker über klamme Kassen und marode Hallen
Trotz hoher Landesmittel für den Sport bleibt vieles marode. Landtagskandidaten im Kreis Waiblingen diskutieren, wie es weitergehen soll.
Sport ist mehr als Bewegung und Wettstreit und seine gesellschaftliche Bedeutung über alle Parteigrenzen anerkannt. Statt zu attackieren, spielten sich Siegfried Lorek (CDU), Swantje Sperling (Die Grünen), Roman Bondarew (Die Linke), Bettina Süßmilch (SPD), Jürgen Braun (AfD) und Julia Goll (FDP) am Mittwoch im Restaurant Stadio im Fellbacher Stadtteil Schmiden in nahezu mannschaftlicher Geschlossenheit die Bälle zu.