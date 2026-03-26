Sportverein vertröstet Teures Funktionsgebäude ist für Grafenau nicht drin
Die Planungen für das neue Funktionsgebäude auf dem Dätzinger Holzberg gehen weiter. Doch dem Gemeinderat sind die Kosten von fünf Millionen Euro zu hoch.
Die Planungen für das neue Funktionsgebäude auf dem Dätzinger Holzberg gehen weiter. Doch dem Gemeinderat sind die Kosten von fünf Millionen Euro zu hoch.
Einstimmig, aber mit gemischten Gefühlen nahm der Grafenauer Gemeinderat am Mittwochabend die Kostenberechnung von rund fünf Millionen Euro für das neue Funktionsgebäude am Sportplatz auf dem Dätzinger Holzberg zur Kenntnis. Angesichts der noch unklaren Finanzierung trotz einiger Einsparungen seien die noch zu hoch, lautete das einhellige Fazit. Während die ohnehin fast fertige Bebauungsplanung abgeschlossen werden soll, wird sich eine noch gründende Arbeitsgruppe mit der weiteren Kostenoptimierung beschäftigen.