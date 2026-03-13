Sportvereine in Stuttgart Marode Sportstätten? Letzte Hoffnung Berlin
Die Stadt hat kein Geld mehr. Der Bund leiht sich welches. Richtig viel sogar. Davon wollen vier Stuttgarter Sportvereine profitieren.
Die Stadt hat kein Geld mehr. Der Bund leiht sich welches. Richtig viel sogar. Davon wollen vier Stuttgarter Sportvereine profitieren.
Die Technik muss durchhalten. Sonst haben alle Schüler und Sportler in Feuerbach ein Problem. Machen Heizung oder Lüftung in der Hugo-Kunzi-Halle schlapp, dann fehlt die zentrale Sportstätte für den Bezirk. Für einen Ersatz hatte die Stadt kein Geld, die 5,3 Millionen Euro teure Sanierung der vereinseigenen Halle würde die Sportvg Feuerbach überfordern.