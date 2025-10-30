Sie wird gebraucht. Die Sporthalle in Feuerbach. Doch sie steht auf der Kippe. Warum? Schaut man drauf, merkt man, es liegt nicht nur am Sparzwang der Stadt.
30.10.2025 - 12:06 Uhr
Es ist ein Acker. Nicht in dem Sinne, in dem Landwirte über Grund und Boden reden. Sondern wie Fußballer einen solchen Untergrund nennen. Statt Stollenschuhe graben Wühlmäuse den Rasen neben dem Vitadrom in Feuerbach um. Pflege schien auch nicht vonnöten, sollte der ehemalige Föhrichplatz doch als Baugrund für eine neue Sporthalle dienen.