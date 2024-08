Standortwechsel: Warum der Sportvorstand des VfB die Spiele fortan auf der Tribüne verfolgt und wie er das Geschehen aus dieser Perspektive wahrnimmt.

David Scheu 18.08.2024 - 11:00 Uhr

In puncto Unterhaltungswert schloss das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart (4:3 i.E.) um den Supercup nahtlos an die vergangenen rassigen Partien beider Teams an, für den Sportvorstand des VfB aber änderte sich die Perspektive: Fabian Wohlgemuth verfolgte das Geschehen anders als die Spiele in der Vorsaison nicht mehr auf der Trainerbank, sondern auf der Tribüne der BayArena neben dem neuen Stuttgarter Interimspräsidenten Dietmar Allgaier.