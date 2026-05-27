2022 sank der Autofrachter „Felicity Ace“ nach einem Brand. Eignerin und Versicherer fordern anschließend Schadenersatz von Porsche. Nun gibt es eine erste Entscheidung.
27.05.2026 - 14:20 Uhr
Im Streit um den Untergang des Autofrachters „Felicity Ace“ hat das Landgericht Stuttgart eine Klage gegen den Sportwagenbauer Porsche abgewiesen. Die Kammer sei nach Durchführung der Beweisaufnahme nicht davon überzeugt, dass ein Porsche Taycan Ursache des Brandes auf dem Autotransportschiff gewesen sei, teilte das Gericht mit. Den Klägerinnen stünden keine Schadenersatzansprüche zu.