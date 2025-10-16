Sportwagenbauer Ferrari Ferrari fährt gebremst ins Elektrozeitalter
Der Sportwagenbauer stellt seinen ersten Vollelektriker vor, macht aber gleichzeitig Abstriche bei den Zielen. Ergeht es den Italienern jetzt wie Porsche?
Der italienische Sportwagenbauer Ferrari hat es nicht eilig mit der Elektrifizierung. Am Firmensitz in Maranello bei Modena stellte Ferrari jetzt zwar die zentralen Komponenten des ersten vollelektrischen Modells vor, das ab kommenden Jahr im Angebot sein soll. Doch die ursprünglichen Absatzziele wurden deutlich zurückgenommen: Vollelektrische Autos sollen 2030 nur 20 Prozent zum Gesamtabsatz beitragen. Bisher sollten es 40 Prozent sein.