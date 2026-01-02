Vom Assistenten zum Chef: Michael Leiters ist zurück bei Porsche. Was er darüber denkt – und welche Hürden jetzt auf ihn warten.
02.01.2026 - 12:08 Uhr
Stuttgart - Der neue Porsche-Chef Michael Leiters hat sich im sozialen Netzwerk LinkedIn zu seinem Start beim Stuttgarter Sportwagenbauer geäußert. Das neue Jahr beginne mit einem besonderen Meilenstein, schrieb Leiters. Er übernehme die aus seiner Sicht spannendste Rolle in der gesamten Automobilbranche. Leiters ist seit Jahresanfang Porsche-Chef und Nachfolger von VW-Chef Oliver Blume, der zuletzt auch die Sportwagentochter führte.