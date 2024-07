Nach einem langjährigen Höhenflug häufen sich die Probleme. Kann Blume sie wirklich alle in Teilzeit managen?, fragt Klaus Köster.

Klaus Köster 23.07.2024 - 17:38 Uhr

Über viele Jahre verwandelte der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche alles, was er anfasste, in Gold. Der Marsch ins Segment der Luxus-Reiselimousinen? Ein Glücksgriff. Die Ausweitung der Modellpalette zu einem luxuriösen Mini-Geländewagen? Die Kundschaft gierte danach. Der frühe Einstieg in die vollelektrische Mobilität im Jahr 2019? Als hätte der Meister des röhrenden Verbrenners nie etwas anderes gebaut.