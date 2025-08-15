Ob Seifenrutschen oder Klettern im Ninja-Parcours: Bei der Sportwoche (SpoWo) in Waiblingen setzt das Helferteam alles daran, damit Ferienkinder Spaß haben. Es gibt noch freie Plätze.
Seit etwa 20 Minuten sitzt der Bub in Badehose auf einem Autoreifen fest. Der ist mit einem Seil am Unterbau des Luisenstegs befestigt. Der Reifen schwankt bedenklich. Der Klettermaxe schaut sich um: Direkt über ihm verlaufen die Querstreben der Brücke. Unter ihm, in etwa drei Metern Fallhöhe, fließt die Rems. Keine Frage – der Ninja-Parcours bei der Sportwoche (SpoWo) des VfL Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) trägt seinen Namen nicht von ungefähr. Und er gehört für viele Kids zu den Höhepunkten im Sommerferienprogramm, das der Sportverein dieses Jahr zum 24. Mal anbietet.