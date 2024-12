Spotify veröffentlicht jedes Jahr im Dezember die meistgestreamten Songs und die angesagtesten Künstler. Die sogenannten Spotify-wrapped-Rankings zeigen, welche Songs bei dem derzeit größten Streaminganbieter Spotify am häufigsten abgerufen wurden und welche Künstler am beliebtesten waren.

Spotify unterscheidet dabei nach meistgestreamten Acts, Songs, Alben und Podcasts weltweit, und nach Ländern. Aber auch für einzelne Städte stellt das schwedische Unternehmen die Zahlen zur Verfügung.

Spotify Wrapped in Stuttgart: Diese Künstlerinnen und Künstler liegen vorn

In diesem Jahr deckt sich der Geschmack der Stuttgarter nicht ganz mit dem Top-Ten-Ranking weltweit. Auf Platz eins bis zehn bei den beliebtesten Künstlern landete bei den Stuttgartern:

Platz: Luciano Platz: Taylor Swift Platz: Apache 207 Platz: Bonez MC Platz: RAF Camora Platz: Ayliva Platz: Pashanim Platz: Travis Scott Platz: Eminem Platz: Dardan

Mit Apache 207 (1), Bonez MC (2), RAF Camora (3), Luciano (4) und Taylor Swift (5) finden sich dieselben Künstler und Künstlerinnen ganz oben in der Liste für Stuttgart. Lediglich die Plätze haben sie getauscht. Wie aber sieht es mit den meist gestreamten Songs im Kessel aus?

Spotify Wrapped in Stuttgart – beliebteste Songs

Diese Songs streamten die Spotify-Hörer in Stuttgart 2024 am meisten:

Überraschenderweise finden sich bei den Top-Songs kaum Singles der meistgestreamten Künstler. Einzige Ausnahme: „Wunder“ von Ayliva und Apache auf Platz 1.

Platz: „Wunder“ von Ayliva und Apache 207 Platz: „Beautiful Things“ von Benson Boone Platz: „Zeit, dass sich was dreht“ von $OHO BANI, Ericson und Herbert Grönemeyer Platz: „Vois sur ton chemin - Techno Mix“ von Bennett Platz: „I like the way you kiss me“ von Artemas Platz: „Vempa“ von Bausa, Chekaa und Fourty Platz: „Gata Only“ von Cris Mj und FloyyMenor Platz: „Unwritten“ von Natasha Bedingfield Platz: „Stumblin’ in“ von Cyril Platz: „Thank You (Not So Bad)“ von W&W

Diese Alben streamten die Spotify-Hörer in Stuttgart 2024 am meisten:

Platz: „In Liebe“ von Ayliva Platz: „Seductive“ von Luciano Platz: „Schwarzes Herz von Ayliva“ Platz: „Gartenstadt“ von Apache 207 Platz: „The Tortured Poets Department: The Anthology“ von Taylor Swift Platz: „Ninetynine“ von Jazeek Platz: „Utopia“ von Travis Scott Platz: „2000“ von Pashanim Platz: „Fireworks & Rollerblades“ von Benson Boone Platz: „Hit Me Hard And Soft“ von Billie Eilish

Während bei den Stuttgartern in zwei von drei Kategorien (Lieder und Alben) sich die deutsche Sängerin Ayliva das Hit-Krönchen aufsetzen darf, räumt Taylor Swift erneut beim weltweiten Ranking ab. Sie war im vergangenen Jahr die erste weibliche Künstlerin überhaupt, die es in die Top-Fünf schaffte.

Die global meistgestreamten Künstler weltweit waren 2024:

Platz: Taylor Swift Platz: The Weeknd Platz: Bad Bunny Platz: Drake Platz: Billie Eilish Platz: Travis Scott Platz: Peso Pluma Platz: Kanye West Platz: Ariana Grande Platz: Feid

Die Top-Vier weltweit bleiben stabil, auch wenn die Positionen von Jahr zu Jahr leicht variieren. Drake war seit 2015 nur einmal nicht unter den fünf meistgestreamten Künstlern.

Die Lieder, die weltweit am meisten abgerufen wurden, heißen:

Platz: “Espresso” von Sabrina Carpenter Platz: “Beautiful Things” von Benson Boone Platz: “BIRDS OF A FEATHER” von Billie Eilish Platz: “Gata Only” von FloyyMenor, Cris Mj Platz: “Lose Control” von Teddy Swims Platz: “End of Beginning” von Djo Platz: “Too Sweet” von Hozier Platz: “One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp)” von The Weeknd Platz: “Cruel Summer” von Taylor Swift Platz: “Die With A Smile” von Bruno Mars, Lady Gaga

Wer wissen möchte, was man selbst auf Spotify 2024 am meisten gehört hat, kann seine ganz persönliche Hitliste in seiner Spotify-App abrufen. In der obersten Leiste neben dem Profilbild ganz rechts gibt es den Button „Wrapped“ in pink und rot umrandet. Dahinter befindet sich das „Spotify Wrapped Menü“. Hier können sich Nutzer Ihren Spotify-Jahresrückblick automatisiert vorstellen lassen.