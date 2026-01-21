Im Vorfeld der Oscar-Nominierungen werden traditionell die Anwärter des Schmähpreises «Goldene Himbeere» verkündet. Es trifft wieder beliebte Hollywood-Stars und auch eine Disney-Produktion.
Los Angeles - Mehrere Oscar-Preisträger, darunter Michelle Yeoh (63), Robert De Niro (82), Nicolas Cage (62) und Jared Leto (54), könnten Mitte März mit Hollywoods Spottpreisen ausgezeichnet werden. Die Verleiher der "Goldenen Himbeeren" oder "Razzies" gaben die Nominierungen für die nicht ganz ernstzunehmenden Preise bekannt. Traditionell werden die Anwärter einen Tag vor der Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen benannt.