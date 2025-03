Die Volkshochschule Leonberg bietet Kurse für seltene Sprachen an, darunter Niederländisch und Neugriechisch. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Laura Wallenfels 11.03.2025 - 14:03 Uhr

Wer eine selten unterrichtete Sprache lernen möchte, hat an der Volkshochschule (VHS) Leonberg zahlreiche Möglichkeiten. Sie bietet ein breites Spektrum an Sprachkursen an, darunter auch weniger verbreitete Sprachen. In den kommenden Tagen starten neue Anfängerkurse für Niederländisch und Neugriechisch, die sich speziell an Teilnehmende ohne Vorkenntnisse richten.