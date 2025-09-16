Die Kanu-Verleiher Zugvögel sind seit mehr als 45 Jahren im Kreis Ludwigsburg aktiv – jetzt sind die Station und die Boote in Remseck erstmals beschmiert worden.

Der Bootsverleih Zugvögel sorgt mit Kanu-Ausfahrten bei Jung und Alt für glückliche Gesichter – doch seit diesem Wochenende sind die rund 50 Mitarbeiter sauer. Elf ihrer Boote sind an der Verleihstation im Remsecker Stadtteil Neckarrems mit roter Farbe beschmiert worden. „Wir sind geschockt, die Tat stößt bei uns auf großes Unverständnis“, sagt die Zugvögel-Geschäftsführerin Anna Bröll.

Die Sprayattacke ist der erste größere Fall von Vandalismus seit Bestehen der Zugvögel – und das sind immerhin rund 45 Jahre, berichtet Anna Bröll. „Wir können die beschmierten Boote nicht verleihen, sie sind voll mit roten Penissen.“ Für ihre Kunden hat Bröll aber eine gute Nachricht: „Wir tauschen die Boote aus – der Betrieb an der Station kann weitergehen.“

Auch ein großes Werbeplakat ist beschmiert worden. Foto: Die Zugvögel

Entdeckt worden ist der Schaden am Sonntag, als der Betrieb gegen 9 Uhr begann. Noch am Abend vorher hatte an der Station an der Straße Gaffert reger Betrieb geherrscht. Die Zugvögel-Mitarbeiter hatten mit Kindergeburtstagen und Kanugruppen alle Hände voll zu tun. Dann am nächsten Morgen das böse Erwachen: Außer den elf Booten waren nach Angabe der Polizei mehrere Metallboxen und zwei Lagercontainer beschmiert worden.

Die Zugvögel unterhalten insgesamt acht Stationen in der Region. Die Remsecker Station sei eine davon und wichtig, sie liegt in der Nähe des Zusammenflusses von Rems und Neckar. Über die Motive der Täter könne sie nur Vermutungen anstellen, sagt Anna Bröll. Die Vorgehensweise lege ein „eher jugendliches“ Täterprofil mit einem Alter von vielleicht 14 bis 18 Jahren nahe.

Die Höhe des Schadens ist noch nicht vollständig geklärt. Die Polizei schätzt ihn laut eigener Pressemitteilung auf 2000 Euro. „Das wird aber nicht reichen“, sagt Anna Bröll, denn die sehr leichten, aber robusten Boote müssten mit einem hohen Aufwand von der Farbe befreit werden, ohne dass die Beschichtung beschädigt werde. Die Geschäftsführerin hofft, dass die Versicherung den Schaden übernimmt.