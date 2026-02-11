 
Sprengstoffschnüffler: Hunde trainieren in ehemaligem Hotel
Speziell ausgebildete Polizeihunde haben in Steinheim den Ernstfall geübt. Foto: dpa

Polizeihunde sorgten vergangene Woche mit lautem Gebell für Aufmerksamkeit in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Der Grund: ein Polizeitraining im leer stehenden Gästehaus Lamm.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Wer in der vergangenen Woche im Herzen Steinheims lautes Hundegebell hörte, musste sich nicht sorgen: Weder fand ein illegaler Hundekampf statt, noch wurde ein neues Tierheim eröffnet. Stattdessen waren Polizeihunde für ein spezielles Training in der Stadt im Einsatz.

 

Im leer stehenden Gasthaus Lamm übten die Vierbeiner laut der Presseabteilung der Polizei die klassischen Aufgaben eines Polizeihundes: die Suche nach Rauschgift, Sprengstoff, Bargeld sowie nach Brandmitteln. Verlassene Gebäude eigneten sich für solche Übungen besonders gut, erklärt Viktoria Kreiss von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. „Die Polizeihundeführerstaffel kann dort das reale Vorgehen in Gebäuden simulieren und trainieren.“

Dass Polizeihunde in leer stehenden Gebäuden trainieren, ist dabei keine Seltenheit. Üblicherweise kommen dafür jedoch öffentliche Gebäude wie Bauhöfe oder Feuerwachen zum Einsatz – in den Ferien sogar Schulen.

Training im Gästehaus bald nicht mehr möglich

Auch Steinheims Bürgermeister Thomas Winterhalter zeigte sich erfreut über das Training und postete dazu einen Beitrag auf Instagram. „Ich war dieses Mal kurz dabei und habe den Beamten über die Schulter geschaut“, sagte Winterhalter im Gespräch mit dieser Zeitung. „Ich wollte aber auch nicht dazwischenkommen – das sind schließlich keine Schoßhunde.“

Es sei bereits das zweite Mal gewesen, dass die Polizei im ehemaligen Gasthof Lamm trainiert habe, so Winterhalter. Auch die Feuerwehr habe in den leerstehenden Räumen bereits Übungen abgehalten – in einem Gebäude, in dem auch einmal etwas zu Bruch gehen dürfe.

Allzu lange wird das leer stehende Gebäude allerdings nicht mehr für Trainingseinheiten zur Verfügung stehen. Während es für das ehemalige Fachwerk-Gasthaus Lamm noch keine Pläne gibt, soll das ehemalige Gästehaus direkt dahinter laut Plan der Stadtverwaltung zu sechs klassischen Wohnungen sowie sieben Einheiten für Werkstudenten und Auszubildende umgebaut werden. Das Projekt ist Teil einer größeren Stadterneuerung: Entlang der Lammgasse sollen durch private Bauunternehmer zudem zwei neue Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 13 Wohneinheiten entstehen.

