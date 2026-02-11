Sprengstoffschnüffler Hunde trainieren in ehemaligem Hotel
Polizeihunde sorgten vergangene Woche mit lautem Gebell für Aufmerksamkeit in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Der Grund: ein Polizeitraining im leer stehenden Gästehaus Lamm.
Wer in der vergangenen Woche im Herzen Steinheims lautes Hundegebell hörte, musste sich nicht sorgen: Weder fand ein illegaler Hundekampf statt, noch wurde ein neues Tierheim eröffnet. Stattdessen waren Polizeihunde für ein spezielles Training in der Stadt im Einsatz.