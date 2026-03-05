Über 2 Euro für den Liter E10: Die deutschen Energiepreise schießen extrem nach oben, während es in Frankreich nur einige Cent sind. Doch Merz und Reiche wollen keinen „Tankrabatt“.
Die Spritpreise sind binnen einer Woche dramatisch gestiegen – sowohl Diesel als auch Super E10 haben die 2-Euro-Marke geknackt. Mit aktuell über 2,0003 Euro pro Liter in der durchschnittlichen Spitze am Donnerstagmorgen erreichen die Preise ein Niveau, das zuletzt im September 2022 herrschte. Bis zu den absoluten Rekordwerten von damals (über 2,20 Euro) fehlen aber noch 15 bis 20 Cent.