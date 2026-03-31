Die sogenannte Spritpreisbremse kommt – und zwar kurzfristig. Viele Autofahrer fragen sich aktuell: Ab wann gilt das neue Tankstellengesetz? Die Antwort ist inzwischen klar geregelt.
31.03.2026 - 08:09 Uhr
Die neue Regelung tritt am 1. April 2026 in Kraft. Ursprünglich hätte das Gesetz sogar schon einige Tage früher gelten können. Nach der Verabschiedung durch Bundestag und Bundesrat sowie der Unterzeichnung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stand einer schnellen Umsetzung nichts im Weg.