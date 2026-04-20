Eine 64.000-Euro-Frage bei „Wer wird Millionär?“ sorgt für Aufsehen, weil RTL wegen einer aktuellen Gesetzesänderung sogar einen Hinweis in der Sendung einblenden muss.
20.04.2026 - 08:06 Uhr
In der Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ am letzten Montag (13. April 2026, RTL, 20.15 Uhr) bringt eine Frage für 64.000 Euro nicht nur Kandidatin Annabelle Robbins aus Köln ins Grübeln – sondern dürfte auch viele Zuschauer überrascht haben. Der Grund: Die richtige Antwort ist erst seit Kurzem politisch hochaktuell.