Eine 64.000-Euro-Frage bei „Wer wird Millionär?“ sorgt für Aufsehen, weil RTL wegen einer aktuellen Gesetzesänderung sogar einen Hinweis in der Sendung einblenden muss.

In der Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ am letzten Montag (13. April 2026, RTL, 20.15 Uhr) bringt eine Frage für 64.000 Euro nicht nur Kandidatin Annabelle Robbins aus Köln ins Grübeln – sondern dürfte auch viele Zuschauer überrascht haben. Der Grund: Die richtige Antwort ist erst seit Kurzem politisch hochaktuell.

Wer die Folge verpasst hat, kann sie bei RTL+ nachholen.

Die Frage der 64.000-Euro-Stufe lautete:

„Was ist in Österreich seit 2011 nur einmal am Tag möglich – und zwar um 12 Uhr mittags?“

a) Spritpreise erhöhen

b) Kirchenglocken läuten

c) Paketsendungen aufgeben

d) Kontostand online abfragen

Die Kandidatin kennt die Lösung nicht auf Anhieb. Sie schwankt zwischen Antwort A und B – also zwischen Spritpreisen und Kirchenglocken.

Aktuelle Politik liefert den entscheidenden Hinweis

Für viele Zuschauer dürfte die Antwort dennoch naheliegend gewesen sein. Denn erst am 26. März 2026 hat der Bundestag ein neues Maßnahmenpaket gegen hohe Spritpreise beschlossen – mit einer Regel, die sich direkt am österreichischen Modell orientiert.

Aktuell dürfen auch in Deutschland Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen – und zwar um 12 Uhr mittags. Preissenkungen bleiben dagegen jederzeit möglich. Ziel ist es, kurzfristige Preissprünge zu reduzieren und mehr Transparenz für Verbraucher zu schaffen.

Hinweis in der Sendung nötig

Die politische Entwicklung hat sogar Auswirkungen auf die Fernsehsendung selbst: RTL blendet während der Folge einen Hinweis ein, dass die Sendung vor den Gesetzesänderungen in Deutschland und Österreich aufgezeichnet wurde.

Denn in Österreich galt zwischenzeitlich nicht mehr die ursprüngliche Regel. Dort durften Tankstellen ihre Preise einen Monat lang nur noch dreimal pro Woche anheben – eine weitere Verschärfung gegenüber dem früheren Modell. Seit dem 13. April gilt hier nun auch wieder die Regelung der täglichen Preiserhöhung um 12 Uhr mittags.

Joker helfen nicht weiter

Zurück ins Studio: Annabelle Robbins setzt zunächst den 50:50-Joker ein – doch ausgerechnet ihre beiden Favoriten A und B bleiben übrig. Auch der Telefonjoker bringt keine Klarheit. Die angerufene Kollegin gibt offen zu, die Antwort nicht zu wissen, tendiert aber ebenfalls zu den Kirchenglocken.

Die Kandidatin entscheidet sich schließlich gegen das Risiko – und steigt aus. Sie nimmt 32.000 Euro mit nach Hause. Tausende Zuschauer vor dem Fernseher kannten die richtige Antwort aber ganz sicher.