Einen Tag nach Diesel überschreitet auch die günstigste gängige Benzinsorte diese Schwelle. Der Preisanstieg geht weiter.
05.03.2026 - 08:41 Uhr
München - Die Spritpreise steigen immer weiter: Einen Tag nach Dieselkraftstoff hat auch die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Marke von zwei Euro pro Liter im bundesweiten Durchschnittspreis überschritten. In der Preisspitze am Morgen kostete sie 2,003 Euro, wie der ADAC mitteilte. Noch am Mittwoch war sie mit 1,995 Euro am Morgen knapp darunter geblieben.