In der vergangenen Woche haben sich die Kraftstoffpreise in Deutschland unterschiedlich entwickelt. Während Diesel billiger wurde, musste man für Benzin tiefer in die Tasche greifen.

red/afp 26.03.2025 - 13:19 Uhr

Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland haben sich in der vergangenen Woche in unterschiedliche Richtung bewegt. Wie der ADAC in München am Mittwoch mitteilte, kostete ein Liter Benzin E10 zuletzt 1,691 Euro im bundesweiten Schnitt und damit 0,5 Cent mehr als in der Vorwoche. Diesel indes verbilligte sich leicht und kostete mit 1,609 Euro etwa 0,4 Cent weniger als vor Wochenfrist.