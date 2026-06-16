Die Monopolkommission sieht eine Lücke von 100 bis 200 Millionen Euro über die zwei Monate der Maßnahme und hält deren Ende für richtig. Wo die Verbraucher am wenigsten profitierten.
16.06.2026 - 11:57 Uhr
Der in zwei Wochen auslaufende Tankrabatt ist nach Ansicht der Monopolkommission „zu einem großen Teil, aber nicht vollständig“ bei den Verbrauchern angekommen. In einer ersten Bilanz schätzt das unabhängige Beratergremium der Bundesregierung, dass von den 16,7 Cent Steuererleichterung pro Liter je nach Kraftstoff zwischen 15 und 16 Cent weitergegeben wurden. Von den insgesamt 1,6 Milliarden Euro der Steuersenkung kommen demnach 100 bis 200 Millionen nicht bei den Verbrauchern an.