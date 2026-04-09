Mit der 12-Uhr-Regel will die Regierung die hohen Tankpreise in Deutschland in den Griff bekommen, doch der Effekt scheint zu verpuffen. Wo es trotzdem verhältnismäßig günstig ist.
09.04.2026 - 13:50 Uhr
Wer sein Auto betanken möchte, muss derzeit tief in den Geldbeutel greifen. Die Preise für Diesel und E10 sind wegen des Konflikts im Nahen Osten weiter sehr hoch. Auch an den Stuttgarter Tankstellen (zehn Kilometer Umkreis vom Stadtzentrum) ist das deutlich spürbar. Preise von mehr als zwei Euro für Sprit sind die Regel.