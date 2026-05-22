Auch in Italien ist Tanken aktuell nicht günstig, wie die Durchschnittspreise im Land zeigen. Damit müssen Urlauber an Pfingsten rechnen.

Wer mit dem Auto nach Italien fährt, muss derzeit mit Spritpreisen von knapp zwei Euro pro Liter rechnen. Nach aktuellen Angaben des italienischen Wirtschaftsministeriums kostet Benzin im Straßennetz im Schnitt 1,966 Euro pro Liter, Diesel liegt bei 1,974 Euro pro Liter. Auf Autobahnen ist Tanken noch einmal teurer: Dort werden im Schnitt 2,051 Euro für Benzin und 2,064 Euro für Diesel fällig.

Damit bleibt Italien für Autofahrer ein vergleichsweise teures Reiseland. Besonders auf längeren Urlaubsfahrten Richtung Gardasee, Adria, Toskana oder Südtirol können die Kosten spürbar werden. Ein 50-Liter-Tank kostet nach den aktuellen Durchschnittspreisen im Straßennetz rund 98,30 Euro bei Benzin und etwa 98,70 Euro bei Diesel. Wer auf der Autobahn tankt, zahlt für dieselbe Menge rechnerisch rund 102,55 Euro bei Benzin und 103,20 Euro bei Diesel.

Tanken auf der Autobahn ist deutlich teurer

Der Unterschied zwischen normalen Straßentankstellen und Autobahntankstellen ist erheblich. Bei Benzin liegt die Differenz aktuell bei rund 8,5 Cent pro Liter, bei Diesel bei etwa 9 Cent pro Liter. Bei einer 50-Liter-Tankfüllung macht das rund vier bis fünf Euro aus.

Für Urlauber heißt das: Wer nicht auf der Autobahn tankt, kann auf der Italienreise relativ einfach Geld sparen. Allerdings sollten Reisende nicht bis zum letzten Liter warten. Gerade an Ferienwochenenden oder auf stark belasteten Routen können einzelne Tankstellen voll sein oder deutlich höhere Preise verlangen.

Diesel ist in Italien derzeit etwas teurer als Benzin

Auffällig ist, dass Diesel in Italien derzeit nicht günstiger ist als Benzin. Im Straßennetz liegt Diesel im Durchschnitt um 0,8 Cent pro Liter über Benzin, auf Autobahnen beträgt der Unterschied 1,3 Cent pro Liter. Für einzelne Tankstellen kann die Differenz aber größer oder kleiner ausfallen.

Auch die wöchentlichen EU-Daten zeigen ein ähnliches Bild: Nach Angaben von Fuel-prices.eu lag der Durchschnittspreis für Euro 95 in Italien am 18. Mai 2026 bei 1,937 Euro pro Liter, Diesel bei 1,983 Euro pro Liter. Diese Werte beruhen auf nationalen Durchschnittspreisen einschließlich Steuern, die an den Ölpreisbericht der Europäischen Kommission gemeldet werden.

Wo Autofahrer die Preise prüfen können

In Italien gibt es ein offizielles Preisportal für Kraftstoffe. Das Portal „Osservaprezzi carburanti“ des Ministeriums ermöglicht die Suche nach aktuellen Preisen an Tankstellen im ganzen Land. Die Daten basieren auf den Angaben der Tankstellenbetreiber; erfasst werden unter anderem Benzin, Diesel, GPL und Methan sowie unterschiedliche Verkaufsformen wie Self-Service.

Für Reisende ist das vor allem dann nützlich, wenn längere Etappen geplant sind oder wenn sich mehrere Tankstellen in der Nähe befinden. In Italien können sich die Preise je nach Region, Lage und Tankstellenart deutlich unterscheiden. Besonders entlang der Autobahnen und an touristisch stark frequentierten Orten sind höhere Preise wahrscheinlicher.