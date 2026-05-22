Auch in Italien ist Tanken aktuell nicht günstig, wie die Durchschnittspreise im Land zeigen. Damit müssen Urlauber an Pfingsten rechnen.
22.05.2026 - 09:37 Uhr
Wer mit dem Auto nach Italien fährt, muss derzeit mit Spritpreisen von knapp zwei Euro pro Liter rechnen. Nach aktuellen Angaben des italienischen Wirtschaftsministeriums kostet Benzin im Straßennetz im Schnitt 1,966 Euro pro Liter, Diesel liegt bei 1,974 Euro pro Liter. Auf Autobahnen ist Tanken noch einmal teurer: Dort werden im Schnitt 2,051 Euro für Benzin und 2,064 Euro für Diesel fällig.