In Deutschland sind die Spritpreise wieder gestiegen – trotz nahezu gleichbleibender Rohölpreise. Was der ADAC Autofahrern rät.

red/afp 23.07.2025 - 17:01 Uhr

Die Spritpreise an den Tankstellen in Deutschland sind trotz nahezu gleichbleibender Rohölpreise im Wochenvergleich leicht gestiegen. Wie der ADAC in München am Mittwoch mitteilte, kostete ein Liter Benzin E10 im bundesweiten Schnitt zuletzt 1,673 Euro und damit 0,4 Cent mehr als in der Vorwoche. Diesel verteuerte sich um 0,6 Cent auf 1,623 Euro pro Liter.