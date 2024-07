Mitten in der Reisesaison fallen die Preise für Sprit deutlich. Besonders bei Diesel geht es zügig nach unten.

red/dpa 24.07.2024 - 11:18 Uhr

Die Preise an deutschen Tankstellen sinken. Sowohl Benzin als auch Diesel haben sich in den vergangenen sieben Tagen deutlich verbilligt, wie der ADAC mitteilte. So kostete Superbenzin der Sorte E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,751 Euro pro Liter, das waren 2,5 Cent weniger als noch vor einer Woche. Diesel verbilligte sich sogar um 2,9 Cent auf 1,627 Euro pro Liter. Das ist der tiefste Wert im laufenden Jahr. Bei Benzin reichte es dagegen nicht für ein Jahrestief. Zum bisher günstigsten Tag im Januar fehlen noch knapp drei Cent.