Während die meisten Tankstellen täglich die Preise ändern, bleibt bei Herbert Brendel alles beim Alten – und wenn, wird der Preis noch von Hand angepasst.
11.05.2026 - 15:59 Uhr
Gößweinstein - Der Besitzer einer der wohl ältesten Tankstellen Deutschlands, Herbert Brendel aus dem oberfränkischen Gößweinstein, macht das tägliche Drehen an der Preisschraube nicht mit. Anders als die überwiegende Mehrheit seiner Konkurrenten ändert sich bei Brendel der Preis für Diesel und Benzin in der Regel nur, wenn eine neue Lieferung kommt.