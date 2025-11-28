 
  2. Sport

Sprüche bei Kickers-Versammlung „Die Roten haben, mit Verlaub, in Degerloch nichts verloren“

1
Der Aufsichtsrats-Vorsitzende Christian Steinle appellierte an den Zusammenhalt. Foto: Pressefoto Baumann

Bei der Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers ging es trotz schwieriger Lage recht ruhig und harmonisch zu. Für Sprüche und Zitate sorgten vor allem die Funktionäre.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Bei der Mitgliederversammlung der Stuttgarter Kickers musste für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 ein Defizit von 417 000 Euro verkündet werden. Die Regionalligamannschaft steht vor dem Auswärtsspiel beim SV Sandhausen an diesem Sonntag (14 Uhr) auf einem enttäuschenden zwölften Platz. Dennoch gab es von den 237 anwesenden Mitgliedern im SSB-Veranstaltungszentrum Waldaupark erst gegen Ende der Veranstaltung bei der Aussprache etwas Kritik, ansonsten ging es ruhig und harmonisch zu. Wir haben O-Töne gesammelt.

 

Zitate aus der Mitgliederversammlung

„Ich habe gelitten. Es war nicht die erste schlaflose Nacht, die ich als Kickers-Präsident hatte.“

(Rainer Lorz zur vergangenen 0:1-Heimniederlage gegen Fulda)

„Nach dem Krieg kann jeder General sein.“

(Kickers-Präsident Rainer Lorz zu Fehleinschätzungen vor der Saison 2024/25)

„Die Stuttgarter Kickers sind in Degerloch und wir bleiben in Degerloch. Das ist unsere Heimat. Und da sollte man nichts vermischen.“

(Lorz zu möglichen Plänen, dass Heimspiele der U21 oder der Frauen des VfB künftig im Gazi-Stadion stattfinden)

„Die Roten haben in Degerloch, mit Verlaub, nichts verloren.“

(Aufsichtsratschef Christian Steinle)

„Die LBBW ist die Bank für Baden-Württemberg, nicht die Bank für Bad Cannstatt.“

(Lorz zum VfB-Hauptsponsor)

„Diese Saison ist eine Übergangssaison, die hoffentlich zur Weiterentwicklung führt.“

(Aufsichtsratschef Christian Steinle)

„Den Begriff Übergangssaison kann ich nicht hören. Mir ist es auch egal, ob die Spieler 18, 19 oder 20 Jahre alt sind – ich erwarte, dass sie sich Mühe geben. Mir tut es weh, für mich ist das keine Mannschaft. Wir haben ein Einstellungsproblem.“(Kickers-Mitglied bei der Aussprache)

„Wir brauchen Spieler, die bei uns ihren ersten oder zweiten Vertrag unterschreiben, nicht ihren letzten.“

(Lorz zur Philosophie, auf die Jugend zu setzen)

Kickers-Team auf der Bühne. Foto: jüf

„Die Löhne und Gehälter bei den Spielern sind um 20 Prozent gestiegen. Wieso, weshalb, warum?“

(Kickers-Mitglied bei der Aussprache)

„Der WFV-Pokal ist für uns elementar wichtig. Dieser Wettbewerb ist für uns die beste Möglichkeit, einen Schritt nach vorne zu machen.“

(Lorz zu den finanziellen Chancen, die eine DFB-Pokal-Teilnahme bieten würde)

„Ich habe Schmerzen, wenn ich auf die Tabelle blicke. Freiberg ist Erster, Großaspach Zweiter, und wir, die großen Stuttgarter Kickers sind Zwölfter, solche Bauchschmerzen hatte ich selten.“

(Kickers-Mitglied bei der Aussprache)

„Dann sind wir schon zwei.“

(Lorz als direkte Antwort)

„Für den Verein wird das ein Quantensprung. Es wird Spaß machen, in diesem Stadion zu spielen.“

(Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler zum Neubau der Gegengerade)

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben eine solide finanzielle Basis, um das Ziel dritte Liga weiter im Auge zu haben. Nicht als Sternschnuppe, sondern dauerhaft.“

(Lorz zum mittelfristigen Ziel Aufstieg)

„Ich kann als Kind des B-Blocks nicht verstehen, wenn Missfallen von der Haupttribüne kommt. Wir müssen zusammenhalten, ohne auf Kritik zu verzichten.“

(Aufsichtsratschef Chrisitian Steinle)

„Wenn Sie alle Abos abschließen, um Fußball im Fernsehen zu schauen – für dieses Geld bekommen Sie acht Dauerkarten bei den Stuttgarter Kickers.“

(Lorz )

„Du bist der Unterstützer des Jahres.“

(Lorz an die Adresse von Aufsichtsratsmitglied und Gönner Günter Daiss, der nicht vor Ort war)

„Ich bin mit dem Aufsichtsrat übereingekommen, dass ich meine Glaubwürdigkeit aufs Spiel setze und doch bis 2027 weitermachen.“

(Lorz zu seiner Aussage vor einem Jahr, Ende 2025 als Präsident aufhören zu wollen)

„Ich muss aufpassen, dass ich aufgrund meiner Ankündigungen keine lange Nase wie Pinocchio bekomme und sie mich nicht vom Hof jagen. Vielen Dank.“

(Lorz zum gleichen Thema an die Mitglieder)

Von Jürgen Frey
