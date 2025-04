Ob klassisch, modern oder kindgerecht – zur Erstkommunion darf ein liebevoller Spruch in der Karte nicht fehlen. Wir zeigen die schönsten Glückwünsche und Bibelverse für diesen besonderen Tag.

Die erste heilige Kommunion ist für viele Kinder ein ganz besonderer Moment im Leben. Nach intensiver Vorbereitung empfangen sie zum ersten Mal die Eucharistie – ein wichtiges Sakrament in der katholischen Kirche. Familie, Freunde und Paten feiern diesen Schritt auf dem Weg des Glaubens und begleiten ihn oft mit einer persönlichen Karte.

Doch was schreibt man zur Kommunion? Die passenden Worte zu finden, ist gar nicht so leicht. Ein guter Spruch zur Kommunion kann Mut machen, Freude schenken, den Glauben stärken oder einfach zeigen: „Ich denke an dich.“ Ob modern, biblisch, kindgerecht oder geschlechtsspezifisch – hier finden Sie die schönsten Sprüche für Ihre Karte.

Moderne Glückwünsche zur Kommunion

Herzlichen Glückwunsch zu deiner Kommunion! Mögest du deinen Weg immer mit Liebe, Vertrauen und Hoffnung gehen.

Heute feierst du ein ganz besonderes Fest – wir wünschen dir dafür Gottes Segen und ganz viel Freude im Herzen.

Möge dich der Glaube durch dein ganzes Leben begleiten – hell wie das Licht und stark wie die Liebe.

Glaube ist wie ein Anker – er hält dich fest, wenn das Leben stürmisch wird. Alles Liebe zur Kommunion!

Die Welt steht dir offen – möge Gott dich dabei leiten und beschützen.

Dein heutiger Tag ist der Beginn eines großen Abenteuers mit Gott an deiner Seite.

Du bist wunderbar, genauso wie du bist. Und Gott freut sich, dich auf deinem Weg zu begleiten.

Alles Gute zur Kommunion! Möge dein Herz immer offen bleiben für Glaube, Hoffnung und Liebe.

Heute bist du eingeladen an Gottes Tisch – nimm diese Liebe mit in dein Leben.

Dein Glaube wird wachsen – wie ein Baum, der Wurzeln schlägt und Früchte trägt.

Kindgerechte Sprüche zur Kommunion

Gott freut sich über dich – heute ganz besonders!

Du bist ein echtes Gottes-Kind – schön, dass du da bist!

Heute ist dein großer Tag – und Gott feiert mit dir.

Dein Herz ist wie ein Schatz – beschützt und geliebt von Gott.

Wie ein Schutzengel wird Gott dich auf all deinen Wegen begleiten.

Mit Gott im Herzen wird dein Leben ein buntes Abenteuer.

Glaube heißt: Nie allein sein.

Heute bist du Gast bei Gott – das ist ein Fest!

Jesus ist dein Freund – egal wohin du gehst.

Du gehst nie allein – Gottes Liebe ist immer bei dir.

Bibelverse zur Kommunion

„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ – Psalm 91,11

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ – Johannes 8,12

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.“ – Psalm 23,1

„Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen; denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.“ – 5. Mose 31,6

„Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich.“ – Lukas 18,16

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“ – Psalm 119,105

„Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt.“ – Philipper 4,13

„Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört.“ – Philipper 4,4

„Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.“ – 1. Johannes 4,16

„Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen.“ Jeremia 29,13

„Sei mutig und entschlossen! Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst! Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.“ Josua 1,9

„Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der Himmel, und deine Treue reicht so weit, wie die Wolken ziehen.“ Psalm 36,6

Sprüche zur Kommunion für Mädchen

Du bist ein Geschenk Gottes – und heute wird das besonders gefeiert.

Möge dein Herz immer so strahlen wie heute an deinem großen Tag.

Du bist einzigartig – und Gott liebt dich genau so, wie du bist.

Der Himmel lächelt, weil du heute zur Kommunion gehst.

Du gehst deinen Weg mit Gottes Liebe im Gepäck – und das macht dich stark.

Für ein Mädchen wie dich ist der Glaube ein wunderschöner Schatz.

Heute trägst du dein schönstes Kleid – und in deinem Herzen die Liebe Gottes.

Möge dein Leben bunt, hell und voller Hoffnung sein – mit Gott an deiner Seite.

Deine Kommunion ist wie ein neuer Anfang – und du bist bereit.

Kleine Prinzessin, großer Glaube – Gott freut sich über dein Ja!

Sprüche zur Kommunion für Jungen

Heute beginnt dein Abenteuer mit Gott – mutig, stark und voller Hoffnung.

Du bist tapfer, schlau und geliebt – Gott weiß das schon lange!

Möge dein Glaube so stark sein wie ein Fels in der Brandung.

Gott hat große Pläne für dich – vertraue auf ihn.

Heute bist du ein besonderer Held – ein Held des Glaubens.

Dein Herz ist wie ein Kompass – und Gott zeigt dir die Richtung.

Ein starker Junge mit einem starken Glauben – das ist ein guter Anfang!

Gottes Liebe ist dein Antrieb – für alles, was vor dir liegt.

Ein echter Freund verlässt dich nie – und Gott ist immer bei dir.

Für einen tollen Jungen wie dich: Alles Gute zur Kommunion und viel Segen!

Die Kommunion ist nicht nur ein bedeutendes Fest im Leben eines Kindes, sondern auch ein Anlass, um liebevolle und stärkende Worte mitzugeben. Ob mit einem modernen Glückwunsch, einem Bibelvers oder einem besonders kindgerechten Spruch – eine persönliche Botschaft auf der Karte bleibt oft lange in Erinnerung. Lassen Sie sich von diesen Vorschlägen inspirieren und schenken Sie ein paar Zeilen, die von Herzen kommen.