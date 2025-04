Am Mittwoch wird in Fellbach der „Sprung ins Wasser“ gewagt – die neue Ausstellung im Fachwerkhaus beschäftigt sich mit Badenden und der Geschichte von Fellbacher Bädern.

Ingrid Sachsenmaier 01.04.2025 - 17:00 Uhr

Das Element Wasser lässt Ursula Teutrine, die Leiterin des Fellbacher Stadtmuseums, offenbar nicht mehr los. Nach der Ende Februar zu Ende gegangenen Ausstellung, die sich mit „Fellbach am Meer“ und dem Leben an der Küste beschäftigt hat, wird ab Mittwoch, 2. April, zum „Sprung ins Wasser“ eingeladen. Bis in den Freibädern die Saison startet, wird noch etwas Zeit vergehen. Im Stadtmuseum ist die „Saisoneröffnung“ – so der Untertitel der Ausstellung – schon da. Dank der „Badenden“ von Elvira Günther.