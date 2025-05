Sprung-Meeting in Bad Cannstatt

Nach fast drei Jahrzehnten Pause kehrte das Sprung-Meeting „Auf der Steig“ des TB Cannstatt zurück. Diesmal für den Landesnachwuchs.

Norbert Laske 04.05.2025 - 14:32 Uhr

Aller Neuanfang ist schwer. An dieses etwas abgewandelte Sprichwort musste sich Jürgen Wörner erinnert fühlen, als er nach 28-jähriger Pause auf der schmucken, neu renovierten Sportanlage „Auf der Steig“ in Bad Cannstatt wieder ein Sprung-Meeting organisiert hatte. Allerdings nicht wie in den Achtziger-und Neunziger-Jahren mit vielfachen Olympia-Siegern, Welt-und Europameistern wie Mike Conley (USA), Ivan Pedroso (Kuba), dem deutschen Dreisprung-Weltmeister Charles Friedek oder Europameister Dietmar Haaf (SV Salamander Kornwestheim), sondern dieses Mal nur für den Landes-Nachwuchs-Kader.