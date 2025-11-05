Vor rund zwei Jahren stürzen im Europa-Park Sprungtürme ein, mehrere Menschen wurden verletzt. In der kommenden Woche steht der frühere Chef der Wassershow vor Gericht.

red/dpa/lsw 05.11.2025 - 13:11 Uhr

Mehr als zwei Jahre nach einem schweren Unfall bei einer Wassershow im Europa-Park in Rust beginnt am kommenden Mittwoch der Prozess gegen einen 45-jährigen Mann vor dem Amtsgericht Ettenheim. Der Angeklagte war Geschäftsführer der Firma, die zwischen Mai und August 2023 den Aufbau und den Ablauf der „High-Diving-Show“ im Bassin des Fahrgeschäfts „Atlanica Supersplash“ durchführte. Ihm wird fahrlässige Körperverletzung in acht Fällen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.