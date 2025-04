Ein kleiner, wuscheliger Hund rennt nach einem Stromschlag vom Schafzaun davon. Seine Spur endet an einer Landstraße bei Balingen. Die Familie aus dem Kreis Tübingen geht davon aus, dass Fussel gestohlen wurde – und lässt bei der Suche nichts unversucht.

Florian Dürr 06.04.2025 - 13:18 Uhr

Fussel verschwindet Anfang Januar auf dem Rückweg vom Gassigehen: Der kleine wuschelige Hund genießt die Freiheit ohne Leine, spielt losgelöst mit seinem befreundeten Vierbeiner Smartie. Doch plötzlich unterbricht ein Stromschlag die unbekümmerte Stimmung: Fussel war einem Weidezaun für Schafe zu nahe gekommen. In Panik rennt der acht Monate alte Hund davon – und kommt nicht mehr zurück. Bis heute. Was ist mit Fussel geschehen an jenem 7. Januar?