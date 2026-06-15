SpVgg Weil im Schönbuch „Wir erleben einen Boom“ – Mitgliederzuwachs, aber mehr Beitrag
Die SpVgg Weil im Schönbuch will auch weiterhin qualitativ hochwertige Sportangebote anbieten. Obendrein soll das Vereinsgelände saniert werden.
Die SpVgg Weil im Schönbuch will auch weiterhin qualitativ hochwertige Sportangebote anbieten. Obendrein soll das Vereinsgelände saniert werden.
Nach ausführlicher Aussprache, aber letztlich ohne Gegenstimme, beschloss die Mitgliederversammlung der SpVgg Weil im Schönbuch am Freitagabend eine pauschale Erhöhung aller Beiträge um 15 Euro. Angesichts allgemein gestiegener Kosten wolle man auch künftig ein qualitativ hochwertiges Sportangebot für alle Altersgruppen anbieten, begründeten Vorsitzender Achim Marquardt und seine Mitstreiter im Vorstand die erste Beitragserhöhung beim größten Weil im Schönbucher Verein seit sechs Jahren.