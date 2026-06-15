SpVgg Weil im Schönbuch: „Wir erleben einen Boom“ – Mitgliederzuwachs, aber mehr Beitrag

Nach ausführlicher Aussprache, aber letztlich ohne Gegenstimme, beschloss die Mitgliederversammlung der SpVgg Weil im Schönbuch am Freitagabend eine pauschale Erhöhung aller Beiträge um 15 Euro. Angesichts allgemein gestiegener Kosten wolle man auch künftig ein qualitativ hochwertiges Sportangebot für alle Altersgruppen anbieten, begründeten Vorsitzender Achim Marquardt und seine Mitstreiter im Vorstand die erste Beitragserhöhung beim größten Weil im Schönbucher Verein seit sechs Jahren.

In seinem Bericht kam Achim Marquardt auch auf die umfangreichen, teilweise bereits abgeschlossenen Sanierungen auf dem Vereinsgelände „Im Gaiern“ zu sprechen. Bereits erneuert wurde der Kunstrasenplatz. Zudem wurde die Flutlichtanlage mit großzügiger Unterstützung von Gemeinde und Landessportbund (WLSB ) auf moderne LED-Leuchten umgerüstet. Geplant sind zudem die Renovierung des Kabinentrakts und des Gerätehauses. Das Angebot der neuen Pächterfamilie Imdahl im Vereinsheim wird von Mitgliedern und Gästen gut angenommen.

SpVgg Weil im Schönbuch verkündet steigende Mitgliederzahl

Ebenso erfreulich für die SpVgg Weil im Schönbuch: Die Mitgliederzahl stieg um 68 auf nun 1518 Sporttreibende aller Altersgruppen. Das sportliche Herz schlägt in den fünf Abteilungen Badminton, Fußball, Handball, Turnen und der zweite Weg (Freizeitsport), sowie in den Angeboten Kiss (Kindersportschule Schönbuch) und ProVit (Sportkurse für Senioren).

Die Fußballer der SpVgg Weil im Schönbuch II feiern den Einzug ins Finale der Relegation um die Kreisliga A3. Foto: Eibner/Drofitsch

„13 Prozent Zuwachs, wir erleben einen Boom“, berichtete Fußball-Abteilungsleiter Tino Rackel. Ähnlich positive Zahlen meldeten auch nahezu alle anderen Abteilungsleiter. Allein bei den SpVgg-Handballern sind beispielsweise 180 Kinder von den Zwergen bis zur E-Jugend aktiv.

Der gesellige Teil kommt bei der SpVgg Weil im Schönbuch nicht zu kurz

Die Turner richteten Wettkämpfe aus und nahmen erfolgreich 99 Sportabzeichen ab. Und wie bei den Turnern kommt auch in den anderen Abteilungen neben den sportlichen Aktivitäten der gesellige Teil nicht zu kurz.

Der besondere Dank von Klaus Finger ging an die Ehrenamtlichen. „Ohne die Arbeit im Hintergrund würde kein Sportbetrieb stattfinden“, so der stellvertretende Bürgermeister. Die einstimmige Entlastung der Verantwortlichen war reine Formsache. Mit dem gleichen Ergebnis turnusgemäß wiedergewählt wurden Vereinsjugendleiterin Johanna Aichele, Schriftführerin Anna-Lena Singer, Vereinskassiererin Sarah Piersanti und Technischer Leiter Peter Schmid.

Ebenfalls ohne Gegenstimme beschlossen wurde die geänderte Satzung. Sie wurde in mehreren Punkten, insbesondere beim Kinder-und Jugendschutz, an das Muster des württembergischen Landessportbundes (WLSB) angepasst.