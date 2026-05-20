Squash Chiara Lang Vom Urlaub in Thailand ins Trainingslager nach Australien
Die Gerlingerin Chiara Lang ist deutsche U-19-Meisterin im Squash geworden. Geholfen hat ihr ein Aufenthalt in Down Under, der so gar nicht geplant war.
Die Gerlingerin Chiara Lang ist deutsche U-19-Meisterin im Squash geworden. Geholfen hat ihr ein Aufenthalt in Down Under, der so gar nicht geplant war.
Im Augenblick des Erfolgs konnte Chiara Lang ihr Glück kaum fassen. Nach dem Matchball im Endspiel um die deutsche U-19-Meisterschaft auf der Anlage in Gerlingen sank sie zu Boden, hielt sich die Hände vors Gesicht und saß kurz darauf eine Weile mit einem Handtuch über dem Kopf an einer der Glaswände des Courts.