 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Valentin Rapp – ein Verrückter in Sachen Squash

Squash: Sport-Insel Stuttgart Valentin Rapp – ein Verrückter in Sachen Squash

Squash: Sport-Insel Stuttgart: Valentin Rapp – ein Verrückter in Sachen Squash
1
Valentin Rapp gibt alles. Mit Erfolg: Er wurde vor kurzem deutscher Einzel-Meister. Foto: Henning Angerer

Trotz eines Masters in Chemie hat sich Valentin Rapp für eine Profi-Karriere entschieden. Dem 33-Jährigen gelang nun der Gewinn der deutschen Titels.

Im Jahr 2018 hatte er das Nachsehen gegen Raphael Kandra, musste sich mit dem Vize-Titel begnügen – drei weitere Endspiel-Niederlagen gegen Kandra sollten folgen. Doch nun ist der Fluch beendet, ist Valentin Rapp in Hamburg die Revanche gelungen. Vor Wochenfrist besiegte der Spieler und Trainer der Sport-Insel Stuttgart im Finale Kandra mit 3:1 (11:7, 11:6, 8:11, 11:7)-Sätze und wurde damit erstmals deutscher Einzelmeister im Squash.

 

Doch was gab dieses Mal den Ausschlag zum großen Coup? „Ich war in allen Spielen mental gut drauf, hatte, wie es sonst vorkommen kann, keine schlechten Phasen und habe somit keine Punkte hergeschenkt“, sagt der 33-Jährige, der auch schon viermal mit der Nationalmannschaften an Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Zudem habe er im Vergleich zur Konkurrenz „aggressiver und mutiger“ gespielt, sagt er.

Unsere Empfehlung für Sie

Badminton-Nationalmannschft: Erst eine EM-Medaille – dann zu Olympia?

Badminton-Nationalmannschft Erst eine EM-Medaille – dann zu Olympia?

Die Stuttgarterin Miranda Wilson startet mit der deutschen Nationalmannschaft bei der EM. Nach dem Gewinn der deutschen Vizemeisterschaft soll nun der nächste Coup gelingen.

Rapp, der einen Masterabschluss in Chemie hat, ist ein Squash-Verrückter im positiven Sinne und verdient sein Geld damit. Neben Preisgeldern auf der PSA-World-Tour, der internationalen Profil-Liga, Unterstützung von Sponsoren, ist er auch als Trainer tätig. Wie gesagt, beim Stuttgarter Bundesligisten, aber auch beim deutschen Verband im Nachwuchsbereich, zuständig für die U15 bis U19. „Geschätzte 45 Wochenenden pro Jahr bin ich in Sachen Squash unterwegs“, so der 33-Jährige, der ursprünglich aus Tettnang kommt und vor einem Jahr von Stuttgart-Vaihingen nach Böblingen gezogen ist.

Doch was macht für ihn die Faszination an seinem Sport aus? Es gehe im Court schnell zu, es gebe keine Zeit zum Ausruhen und das Eins-gegen-Eins in einem geteilten Feld sei außergewöhnlich. Man grätsche sich zwar nicht ab wie beim Fußball, doch zum Körperkontakt komme es dennoch häufig. „Dabei gilt es, sich durchzusetzen“, sagt Rapp , der seine Stärken „in einer konstanten Spielweise mit wenigen Fehlern“ sieht.

Unsere Empfehlung für Sie

WhatsApp Fußball Stuttgart/Filder: Neu – Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

WhatsApp Fußball Stuttgart/Filder Neu – Der WhatsApp-Kanal für den Fußball in Stuttgart und Filder

Ihr wollt Einblicke, ganz nah dran sein und Nachrichten zum Fußball in Stuttgart und Filder vor allen anderen? Dann haben wir einen Tipp für euch: Abonniert unseren WhatsApp-Kanal!

Derweil Schuld am Squash-Virus war sein Vater, der ihn mit zwölf Jahren mit der Sportart in Kontakt brachte. Im Jahr 2008, mit 16 Jahren, griff er bereits für die Stuttgarter zum Schläger, spielte dort elf Saisons und nahm dann Abschied. Seit 2017 ist er Profi und errang bislang zwei Titel auf der PSA-World-Tour. Die aktuelle Nummer 177 der Weltrangliste, Bestwert war 100, ist seit Herbst 2025 wieder zurück beim Bundesligisten Sport-Insel. Seine bisherige Bilanz in dieser Spielzeit kann sich sehen lassen: Sechs Siege und eine Niederlage – und das an Position zwei oder drei. In der Bundesliga sind pro Team zwei Ausländer erlaubt, die meistens beiden Spitzenpositionen besetzen. Mit den Stuttgartern, die im Pink Power in Böblingen angesiedelt sind und dort ihre Heimspiel austragen, rangiert der frischgebackene deutsche Einzel-Meister in der Südgruppe hinter dem RC Worms mit einem Punkt Rückstand auf Rang zwei. Vorrangiges Ziel sind die Playoffs im Mai. Mindestens Dritter muss die Sport-Insel dafür werden. Bei noch fünf ausstehenden Spielen und einem Vorsprung von acht Zählern sollte dies kein Problem sein; zumal an diesem Samstag, 13 Uhr, der Vorletzte 1. SC Karlsruhe zu Gast in Böblingen sein wird. Wie gesagt, die Playoff-Teilnahme scheint nur noch reine Formsache, hat man dann den Titel im Visier? „Primär nicht, aber man weiß ja nie, wie sich die Dinge entwickeln“, sagt Rapp und fügt an: „Auch vor der DM war ich nicht Favorit und habe dann doch gewonnen.“ Na, wenn das kein gutes Omen für die Mannschaftsmeisterschaft ist?

Weitere Themen

Volleyball: TSV Georgii Allianz: Bälle, Taschen, Schmuck – Melina Stängle ist kreativ am Netz und abseits davon

Volleyball: TSV Georgii Allianz Bälle, Taschen, Schmuck – Melina Stängle ist kreativ am Netz und abseits davon

Melina Stängle verbindet Sportgeist mit Kunst. Sie führt den Volleyball-Drittligisten TSV Georgii Allianz als Kapitänin aufs Feld und entwirft auch eigene Handtaschen und Schmuck. 
Von Marius Gschwendtner
Eishockey: Stuttgart Rebels: Rebels-Niederlage auf dem Eis – Unruhe in der gesamten Liga

Eishockey: Stuttgart Rebels Rebels-Niederlage auf dem Eis – Unruhe in der gesamten Liga

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels verliert nach ordentlichem Spiel beim Spitzenreiter. Bereits an diesem Dienstag empfangen die Degerlocher die Selber Wölfe.
Von Torsten Streib
Basketball – 1. Regionalliga: Nach kurioser Endphase – Der MTV Stuttgart bleibt die Nummer eins in der Stadt

Basketball – 1. Regionalliga Nach kurioser Endphase – Der MTV Stuttgart bleibt die Nummer eins in der Stadt

Die Basketballer vom Kräherwald gewinnen das Stadtderby der 1. Regionalliga beim SV Möhringen mit 81:76.
Von Torsten Streib
Eishockey-0berliga: Stuttgarter Rebels – „Wir haben das bekommen, was wir verdient haben.“

Eishockey-0berliga Stuttgarter Rebels – „Wir haben das bekommen, was wir verdient haben.“

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels tritt im Heimspiel gegen das Schlusslicht Erding Gladiators nicht als Team auf und verliert verdient mit 2:3.
Von Torsten Streib
Basketball: Regionalliga: SV Möhringen oder MTV Stuttgart – Wer ist die Nummer eins in der Stadt?

Basketball: Regionalliga SV Möhringen oder MTV Stuttgart – Wer ist die Nummer eins in der Stadt?

Vor dem Derby sprechen die Kapitäne des MTV Stuttgart, Ruben Leidel, und des SV Möhringen, Petros Tzikas, über die Bedeutung des Duells, ihre Aufgaben und die Ziele darüber hinaus.
Von Marius Gschwendtner
Eishockey: Stuttgart Rebels: Eu Jin Yap – Der Mann aus dem Eishockey-Niemandsland

Eishockey: Stuttgart Rebels Eu Jin Yap – Der Mann aus dem Eishockey-Niemandsland

Eu Jin Yap aus Malaysia ist seit kurzem Cheftrainer des Oberligisten Stuttgart Rebels und hat das Team wieder auf Kurs gebracht. Wie gelang dies dem 39-Jährigen?
Von Torsten Streib
Heiko-Fischer-Pokal: Stuttgarter Erfolge beim heimischen Eiskunstlauf-Turnier

Heiko-Fischer-Pokal Stuttgarter Erfolge beim heimischen Eiskunstlauf-Turnier

Vier Medaillen für den Stuttgarter Eiskunstlauf-Nachwuchs beim Heiko-Fischer-Pokal. Ein 10-Jähriger ist seiner Altersklasse voraus.
Von Marius Gschwendtner
Leichtathletik: Lasse Schulz besiegt den Ex-Weltmeister

Leichtathletik Lasse Schulz besiegt den Ex-Weltmeister

Der Plieninger Kugelstoßer übertrifft bei den Süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften die Marke des Ex-Zehnkampf-Weltmeisters Niklas Kaul um über zwei Meter und gewinnt.
Von Norbert Laske
WFV Bezirk Stuttgart/Böblingen: Fußballbezirk ehrt Ehrenamtliche – TSV Uhlbach gewinnt Vereinspreis

WFV Bezirk Stuttgart/Böblingen Fußballbezirk ehrt Ehrenamtliche – TSV Uhlbach gewinnt Vereinspreis

Der Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen würdigt engagierte Helfer bei seiner jährlichen Gala. Vereins-Gewinner Uhlbach bringt als Dank eine Busladung mit Wein und Apfelsaft.
Von Marius Gschwendtner
Eishockey: Stuttgart Rebels: Nach viertem Sieg in Serie – Rebels weiter auf Pre-Playoff-Kurs

Eishockey: Stuttgart Rebels Nach viertem Sieg in Serie – Rebels weiter auf Pre-Playoff-Kurs

Der Stuttgarter Eishockey-Oberligist gewinnt nach Rückstand noch souverän beim SC Riessersee.
Von Torsten Streib
Weitere Artikel zu Bundesliga
 
 