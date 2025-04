Die Fahrten vom Stuttgarter Marienplatz enden am 26. und 27. April an der Haltestelle Zahnradbahnhof. Der Grund: Bauarbeiten am Bahnübergang Epplestraße.

Uli Nagel 22.04.2025 - 15:43 Uhr

Am Wochenende 26./27. April muss die Stuttgarter Straßenbahnen AG in Degerloch den Bahnkörper der Zahnradbahn bei der Querung der Epplestraße erneuern lassen. Aus diesem Grund ist der Bahnübergang an beiden Tagen gesperrt und die Zahnradbahn kann die Endstation Degerloch (Albplatz) nicht anfahren. Die Fahrten vom Marienplatz enden an der Haltestelle Zahnradbahnhof bei der Karl-Pfaff-Straße. Von dort fahren die Züge auch wieder zum Marienplatz. Der Fahrplan bleibt unverändert, allerdings nimmt die Zahnradbahn an diesen beiden Tagen keine Fahrräder mit.