Mitarbeiter der SSB und der Polizei haben bei einer groß angelegten Kontrolle in Stuttgart mehr als 600 Schwarzfahrer erwischt – und das innerhalb einer Nacht.

red 30.11.2024 - 14:40 Uhr

In einer gemeinsamen Kontrollaktion in Stuttgart haben Polizei und SSB etliche Reisende ohne gültigen Fahrschein erwischt. In der Nacht auf Samstag zwischen 20 und 3 Uhr kontrollierten die Beamten und das Prüfpersonal der Stuttgarter Straßenbahnen AG an mehreren Haltestellen in der Innenstadt.