Wegen Gleisbauarbeiten wird vom 29. Mai bis zum 1. Juni die Strecke zwischen Charlottenplatz/Olgaeck und Bopser unterbrochen. Das müssen Fahrgäste beachten.

Uli Nagel 22.05.2025 - 10:25 Uhr

Gleich sechs Stadtbahnlinien sind von Gleisbauarbeiten der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) in der Hohenheimer Straße betroffen. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 29. Mai, beginnt und dauern bis Sonntag, 1. Juni. In dieser Zeit ist der Streckenast zwischen den Stadtbahnhaltestellen Charlottenplatz/Olgaeck und Bopser gesperrt. Die Haltestellen Dobelstraße und Bopser entfallen teilweise komplett.