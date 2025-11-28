In Weinstadt wurde mitten im Advent eine Osterkerze aus der Kirche gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise – und fragt sich: Warum gerade diese Kerze?

Weihnachten steht vor der Tür, die Christbäume in den Kirchen glitzern, der Duft von Weihrauch mischt sich mit Glühwein aus dem benachbarten Adventsmarkt. Doch in der St. Anna Kirche in der Endersbacher Buhlstraße scheint der Kalender verrutscht zu sein: Dort wurde am Dienstag nicht nur ein Messingkreuz, sondern auch – man staune – eine Osterkerze entwendet.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, geschah der Diebstahl zwischen 13 und 16.15 Uhr. Der oder die Täter kamen offenbar unbeobachtet in die Kirche, griffen sich mehrere sakrale Gegenstände im Gesamtwert von etwa 700 Euro und verschwanden ebenso leise, wie sie gekommen waren.

Die Polizei bittet um Hinweise

Besonders ins Auge sticht dabei die Osterkerze. Ein Symbol der Auferstehung, der Hoffnung, des Lichts – aber doch eher ein Star der Frühjahrssaison. Was also macht sie im Advent, wenn Kerzen in Violett und Gold die Liturgie bestimmen?

Die Polizei jedenfalls denkt weniger liturgisch und bittet unter der Telefonnummer 07151/65061 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen rund um die Tatzeit. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen übernommen.