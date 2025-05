Tragödie Hochbrücke Horb So ergreifend ist die Trauerfeier für die drei toten Bauarbeiter

In der Stiftskirche trauern Horber um die Opfer des Baustellen-Unglücks an der Hochbrücke. OB Peter Rosenberger (CDU) verspricht ein „würdiges Zeichen“ am Bauwerk, berichtet der Schwarzwälder Bote.