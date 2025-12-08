In St. Leon-Rot brennt es in einem Wohnhaus. Zwei Menschen sterben. Doch die Ermittlungen dauern.
08.12.2025 - 11:03 Uhr
Mehr als einen Tag nach dem Wohnhausbrand in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ist noch nicht klar, um wen es sich bei den beiden Toten handelt. Die Ermittlungen zur Identität der Opfer laufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch die Brandursache ist noch unklar. „Die Ermittlungen dazu sind sehr aufwendig“, so der Polizeisprecher. Mit einem Ergebnis sei nicht innerhalb kurzer Zeit zu rechnen.