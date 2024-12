Eine Seniorin steigt im Streit mit einem Familienmitglied aus einem Auto und wird aufgegriffen.

red/dpa/lsw 26.12.2024 - 10:38 Uhr

Da hat sie wohl die Nerven verloren: An einer Ampel ist eine Seniorin aus dem Auto ausgestiegen, in dem sie mit einem Familienmitglied in Streit geraten war. Verkehrsteilnehmer sahen die 86 Jahre alte Frau an einer Kreuzung stehen und winken, wie die Polizei mitteilte. Sie nahmen an, dass es sich um eine verwirrte ältere Dame handele. Doch die Polizei fand heraus, dass die Frau am ersten Weihnachtsfeiertag nach einem Streit aus Protest aus dem Auto ausgestiegen und nach St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) gelaufen war.