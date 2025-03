Jedes Jahr am 17. März wird weltweit der St. Patrick’s Day gefeiert. Menschen kleiden sich in Grün, trinken Guinness und nehmen an Paraden teil. Doch wer war der Heilige Patrick, und warum ist dieser Tag so bedeutsam?

Katrin Jokic 17.03.2025 - 09:17 Uhr

Die Geschichte und Bedeutung des St. Patrick’s Day

Der St. Patrick’s Day ist nicht nur ein ausgelassener Feiertag mit Paraden und grünen Lichtern, sondern ein bedeutendes religiöses und kulturelles Ereignis. Er erinnert an den Heiligen Patrick, den Schutzpatron Irlands, der im 5. Jahrhundert das Christentum auf die Insel brachte. Heute wird dieser Tag nicht nur in Irland, sondern weltweit gefeiert, insbesondere in Ländern mit großer irischer Diaspora wie den USA, Kanada und Australien.