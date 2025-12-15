Wegen der Blockade einer Fähre mit Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck sind sechs Demonstrierende verurteilt worden. Das Gericht sah Nötigung bei einem Bauernprotest.

red/epd 15.12.2025 - 16:06 Uhr

Wegen ihrer Beteiligung an einer Blockade des ehemaligen Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) an einem Fähranleger sind sechs Demonstrierende verurteilt worden. Ein Beschuldigter sei zu sieben Monaten auf Bewährung, die anderen fünf Personen seien zu Geldstrafen zwischen 25 und 40 Tagessätzen in Höhe von 80 bis 120 Euro verurteilt worden, teilte die Staatsanwaltschaft Flensburg am Montag mit. Die Anklagebehörde hatte den Beschuldigten Nötigung und in einem Fall zudem Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Das Amtsgericht Husum habe die Verurteilungen am 8. Dezember erlassen.