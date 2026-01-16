Ex-HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz ist mit Vorwürfen konfrontiert, die er zurückweist. Er selbst stellt eine Anzeige und zieht sie zurück. Die Staatsanwaltschaft sagt, wie es weitergeht.
16.01.2026 - 10:49 Uhr
Stefan Kuntz hat seine Anzeige gegen Unbekannt zurückgezogen. Das bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Hamburger Morgenpost“ darüber berichtet. Der bisherige Sportvorstand des Bundesligisten Hamburger SV hatte die Anzeige nach Angaben der Staatsanwaltschaft „wegen des Vorwurfs der Nachstellung“ am 12. Dezember gestellt.