Ex-HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz ist mit Vorwürfen konfrontiert, die er zurückweist. Er selbst stellt eine Anzeige und zieht sie zurück. Die Staatsanwaltschaft sagt, wie es weitergeht.

Stefan Kuntz hat seine Anzeige gegen Unbekannt zurückgezogen. Das bestätigte die Hamburger Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte die „Hamburger Morgenpost“ darüber berichtet. Der bisherige Sportvorstand des Bundesligisten Hamburger SV hatte die Anzeige nach Angaben der Staatsanwaltschaft „wegen des Vorwurfs der Nachstellung“ am 12. Dezember gestellt.

Unsere Empfehlung für Sie Stefan Kuntz HSV konkretisiert Gründe für Trennung Der Hamburger SV hat die Gründe für die Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz konkretisiert. Der 63-Jährige weist Vorwürfe eines Fehlverhaltens derweil entschieden zurück. „Die Zurückziehung der Anzeige hat keine Konsequenz für das Verfahren“, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der dpa. Da es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt handele, würden die Ermittlungen von Amts wegen geführt.

Kuntz weist Vorwürfe zurück

Zuletzt waren Vorwürfe gegen den 63-jährigen Kuntz wegen eines angeblichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit seinem unerwarteten Abschied vom HSV Ende des Jahres bekanntgeworden. Der frühere Nationalspieler hatte den Vorwürfen widersprochen. „Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück!“, hatte es in einem Statement auf dem offiziellen Instagram-Profil des Ex-Profis geheißen.

Warum er nun die Anzeige zurückgezogen hat, ist unbekannt. Kuntz war über seine Anwälte für eine Stellungnahme angefragt.

Am Montag hatte der HSV-Aufsichtsrat mitgeteilt, der Abschied von Kuntz stehe im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen des angeblichen Fehlverhaltens des Europameisters von 1996. Offiziell waren bei der Verkündung der Trennung zum 31. Dezember 2025 familiäre Gründe angegeben worden.