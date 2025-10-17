Nach der brutalen Zerstörungsfahrt mit seinem Bagger im Norden Baden-Württembergs wird ein Mann von der Polizei erschossen. Gegen die Beamten wird nicht länger ermittelt.
17.10.2025 - 11:10 Uhr
Nach einer zerstörerischen Baggerfahrt im Nordosten Baden-Württembergs ist das Ermittlungsverfahren gegen fünf Polizisten wegen der tödlichen Schüsse auf den Fahrer eingestellt worden. Die Abläufe während der Verfolgungsfahrt und das Verhalten des später erschossenen Mannes hätten vollständig rekonstruiert werden können, teilte die Staatsanwaltschaft in Mosbach mit.